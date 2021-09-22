Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Кочерги.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытия жилого дома на площади до 60 кв. м, потолок веранды на площади до 8 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома.
В 00:52 возгорание локализовали, а в 1:38 - потратив на тушение почти 5 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Мазевка, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
18 сентября в 16:28 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Полтавская в г....
16 сентября в 2:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании соломы в тюках на поле вблизи с....
Сегодня, 14 сентября, в 4:45 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в гаражном кооперативе в г. Конотоп....
12 сентября, в 16:54, на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории возле с. Могрица Юнаковской...
12 сентября в 8:15 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома, который не эксплуатируется, в с....