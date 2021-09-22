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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

22 сентября в 00:18 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Мира в с. Мазевка, что на Конотопщине.

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Кочерги.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытия жилого дома на площади до 60 кв. м, потолок веранды на площади до 8 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома.

В 00:52 возгорание локализовали, а в 1:38 - потратив на тушение почти 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Мазевка, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар
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