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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:04201

Сумчан приглашают на хоккей

Второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд состоится на поле в детском парке «Сказка» 8-10 октября.

В нем примут участие шесть клубов из Сум, Полтавы и Борисполя.

Расписание игр:

Пятница, 8 октября

11:00 СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - Сборная команда г. Полтава

13:00 ХК «Колос» КОЦОП Борисполь – «СумГУ» г. Сумы

15:00 МСК «Сумчанка» г. Сумы – «ИФК СумГПУ» г. Сумы

Суббота, 9 октября

10:00 «ИФК СумГПУ» - «СумГУ» Сумы

12:00 СДЮШОР «Динамо» - ХК «Колос»

14:00 МСК «Сумчанка» - Сборная команда г. Полтава

Воскресенье, 10 октября

10:00 Сборная команда г. Полтава - ХК «Колос»

12:00 СДЮШОР «Динамо» - «ИФК СумГПУ»

14:00 «СумГУ» - МСК «Сумчанка»

После первого тура лидирует «Сумчанка» - 12 очков, у «Колоса» - 9, у СДЮШОР «Динамо» - 8…

Спорт Анонс Хоккей на траве
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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