Сумчан приглашают на хоккей Второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд состоится на поле в детском парке «Сказка» 8-10 октября.

В нем примут участие шесть клубов из Сум, Полтавы и Борисполя. Расписание игр: Пятница, 8 октября 11:00 СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - Сборная команда г. Полтава 13:00 ХК «Колос» КОЦОП Борисполь – «СумГУ» г. Сумы 15:00 МСК «Сумчанка» г. Сумы – «ИФК СумГПУ» г. Сумы Суббота, 9 октября 10:00 «ИФК СумГПУ» - «СумГУ» Сумы 12:00 СДЮШОР «Динамо» - ХК «Колос» 14:00 МСК «Сумчанка» - Сборная команда г. Полтава Воскресенье, 10 октября 10:00 Сборная команда г. Полтава - ХК «Колос» 12:00 СДЮШОР «Динамо» - «ИФК СумГПУ» 14:00 «СумГУ» - МСК «Сумчанка» После первого тура лидирует «Сумчанка» - 12 очков, у «Колоса» - 9, у СДЮШОР «Динамо» - 8…