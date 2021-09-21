Сумчан приглашают на хоккей

В нем примут участие шесть клубов из Сум, Полтавы и Борисполя.
Расписание игр:
Пятница, 8 октября
11:00 СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - Сборная команда г. Полтава
13:00 ХК «Колос» КОЦОП Борисполь – «СумГУ» г. Сумы
15:00 МСК «Сумчанка» г. Сумы – «ИФК СумГПУ» г. Сумы
Суббота, 9 октября
10:00 «ИФК СумГПУ» - «СумГУ» Сумы
12:00 СДЮШОР «Динамо» - ХК «Колос»
14:00 МСК «Сумчанка» - Сборная команда г. Полтава
Воскресенье, 10 октября
10:00 Сборная команда г. Полтава - ХК «Колос»
12:00 СДЮШОР «Динамо» - «ИФК СумГПУ»
14:00 «СумГУ» - МСК «Сумчанка»
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