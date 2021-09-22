На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 207 человек (подробности)

По состоянию на 22 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 81 383 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1394 летальных случая, за минувшие сутки - 2 (Ахтырский р-н - 1, Сумской р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 290 человек, из них за минувшие сутки - 57 (Конотопский р-н - 10, Ахтырский р-н - 28, Сумской р-н - 19).
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 139 человек....
Все пациенты, которые сейчас в больницах Сумщины подключены к аппарату ИВЛ, были не вакцинированы против COVID-19....
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 67 человек....
Статистику предоставила сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Удручающие цифры озвучила сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....