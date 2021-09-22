Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:061202

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 207 человек (подробности)

COVID-19 подтвердили у 207 человек (Конотопский р-н - 18, Ахтырский р-н - 16, Роменский р-н - 34, Сумской р-н - 99, Шосткинский р-н - 41).

По состоянию на 22 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 81 383 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1394 летальных случая, за минувшие сутки - 2 (Ахтырский р-н - 1, Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 290 человек, из них за минувшие сутки - 57 (Конотопский р-н - 10, Ахтырский р-н - 28, Сумской р-н - 19).

Фото
Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине еще 5 смертей от коронавируса: 139 новых случаев заболевания (подробности)
Вчера 08:47

На Сумщине еще 5 смертей от коронавируса: 139 новых случаев заболевания (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 139 человек....

На Сумщине нет тяжелых больных, которые вакцинированы от коронавируса
20.09.2021 17:56

На Сумщине нет тяжелых больных, которые вакцинированы от коронавируса

Все пациенты, которые сейчас в больницах Сумщины подключены к аппарату ИВЛ, были не вакцинированы против COVID-19....

Еще 67 жителей Сумщины подхватили коронавирус
20.09.2021 09:08

Еще 67 жителей Сумщины подхватили коронавирус

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 67 человек....

В Сумах растет число стационарных больных коронавирусом
20.09.2021 08:31

В Сумах растет число стационарных больных коронавирусом

Статистику предоставила сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....

В Сумах ухудшается ситуация с коронавирусом
20.09.2021 08:20

В Сумах ухудшается ситуация с коронавирусом

Удручающие цифры озвучила сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....

Новости

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 207 человек (подробности)
Сегодня 09:06
Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 12:50
Спустя три месяца после аварии с тремя пострадавшими на водителя под кайфом составили протокол (видео)
Сегодня 12:11
У кролевчанина полицейские изъяли 1,5 кило конопли
Сегодня 11:58
На Сумщине нашли женщину, которая на два дня потерялась в лесу, собирая грибы
Сегодня 11:15
На Сумщине будут судить наркоагрария
Сегодня 11:02
Шосткинские акробаты отличились на Кубке Украины
Сегодня 10:09
Полицейские разыскивают мошенницу, которая опустошила счет сумчанки
Сегодня 09:32
Сумские депутаты не явились на сессию
Сегодня 09:15
Шосткинец с «бронзой» полумарафона в Чернигове
Сегодня 09:05
Причин вспышки заболевания в школе на Сумщине не нашли, но нарушения есть
Сегодня 08:56
Как будут работать школы и детсады в Сумах с завтрашнего дня?
Сегодня 08:47
view counter

Статьи

Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
Вчера 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
Вчера 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.