Как будут работать школы и детсады в Сумах с завтрашнего дня?

Об этом сегодня, 22 сентября, во время стрима в Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко.
По его словам, так как в детсадах и школах уровень вакцинации персонала от коронавируса больше 80%, они будут работать в обычном режиме, когда Сумщина и вся Украина перейдет в «желтую» зону.
Также он сообщил, что за последнюю неделею увеличилось количество стационарных случаев заболевания коронавирусом, поэтому просит, чтобы в помещениях все были в масках.
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