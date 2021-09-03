Как будут работать школы и детсады в Сумах с завтрашнего дня? Все будут работать в обычном режиме.

Об этом сегодня, 22 сентября, во время стрима в Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, так как в детсадах и школах уровень вакцинации персонала от коронавируса больше 80%, они будут работать в обычном режиме, когда Сумщина и вся Украина перейдет в «желтую» зону.

Также он сообщил, что за последнюю неделею увеличилось количество стационарных случаев заболевания коронавирусом, поэтому просит, чтобы в помещениях все были в масках.