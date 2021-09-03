Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:47168

Как будут работать школы и детсады в Сумах с завтрашнего дня?

Все будут работать в обычном режиме.

Об этом сегодня, 22 сентября, во время стрима в Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, так как в детсадах и школах уровень вакцинации персонала от коронавируса больше 80%, они будут работать в обычном режиме, когда Сумщина и вся Украина перейдет в «желтую» зону.

Также он сообщил, что за последнюю неделею увеличилось количество стационарных случаев заболевания коронавирусом, поэтому просит, чтобы в помещениях все были в масках.

Общество Карантин
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

«Желтый уровень» карантина могут установить на Сумщине уже со среды
20.09.2021 16:47

«Желтый уровень» карантина могут установить на Сумщине уже со среды

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит вопрос установке по всей территории Украины желтого уровня эпидопасности с 22...

В Липовой Долине учащихся 1-4 классов отправили на недельный карантин
15.09.2021 16:42

В Липовой Долине учащихся 1-4 классов отправили на недельный карантин

Причина - превышение порога заболеваемости гриппом и ОРВИ....

Кабмин установил новые карантинные нормы
14.09.2021 14:24

Кабмин установил новые карантинные нормы

Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19....

Украина в ближайшее время перейдет в "желтую" зону
06.09.2021 12:21

Украина в ближайшее время перейдет в "желтую" зону

Украина в ближайшее время выйдет из "зеленого" уровня эпидопасности в связи с ухудшением эпидситуации в стране, сообщил замминистра здравоохранения, главный...

Украина на пороге введения карантина
03.09.2021 09:50

Украина на пороге введения карантина

В Украине ускорился рост заболеваемости COVID-19. В частности, количество новых случаев за неделю выросла на четверть, и два дня подряд...

Новости

На Сумщине еще 5 смертей от коронавируса: 139 новых случаев заболевания (подробности)
Вчера 08:47
Причин вспышки заболевания в школе на Сумщине не нашли, но нарушения есть
Сегодня 08:56
Как будут работать школы и детсады в Сумах с завтрашнего дня?
Сегодня 08:47
Сумскому бизнесу предлагают финансовую поддержку из бюджета громады
Сегодня 08:33
Сумские вольники отличились в Очакове
Сегодня 08:05
В Сумах сбили 11-летнего мальчика
Вчера 21:31
Полицейские Глухова разыскивают без вести пропавшую Нину Оничко
Вчера 19:18
9 и 10 грн: в Сумах хотят повысить тарифы на проезд в коммунальном транспорте в 2,5 раза
Вчера 19:15
Сумские футзалисты снова проиграли дома
Вчера 18:54
У сумчанки патрульные обнаружили 8 зип-пакетов наркотой
Вчера 17:55
На Сумщине начальник финслужбы воинской части присвоил 4 миллиона и скрылся
Вчера 17:18
У «Виктории» из Николаевки новый тренер
Вчера 17:01
view counter

Статьи

Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
Вчера 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
Вчера 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.