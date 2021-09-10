Полицейские разыскивают мошенницу, которая опустошила счет сумчанки Воспользовавшись доверием заявительницы мошеннице удалось завладеть денежными средствами в размере 50 000 гривен.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 54-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая в разговоре назвалась сотрудником банка. Под предлогом снижения кредитного процента, мошенническим путем неизвестна завладела ее деньгами в сумме 50 000 грн, которые пострадавшая перевела на указанный ей счет.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность злоумышленницы.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не доверять информации, полученной по телефону от неизвестных людей, кем бы они ни назывались. Если вам звонят из банка и просят коды из СМС для дистанционного проведения финансовых операций, перечислить средства на другой счет - не соглашайтесь. Все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении. Будьте осмотрительны, и вам не придется быть жертвой мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.