Полицейские разыскивают мошенницу, которая опустошила счет сумчанки

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 54-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая в разговоре назвалась сотрудником банка. Под предлогом снижения кредитного процента, мошенническим путем неизвестна завладела ее деньгами в сумме 50 000 грн, которые пострадавшая перевела на указанный ей счет.
В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность злоумышленницы.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не доверять информации, полученной по телефону от неизвестных людей, кем бы они ни назывались. Если вам звонят из банка и просят коды из СМС для дистанционного проведения финансовых операций, перечислить средства на другой счет - не соглашайтесь. Все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении. Будьте осмотрительны, и вам не придется быть жертвой мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Жертвой Интернет-мошенников стала молодая мать, которая пыталась через всемирную сеть продать ненужную ей вещь....
Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух подпольных колл-центров в Сумской области....
Правоохранители разыскивают мошенников, которые обогатились за счет жителей Сумщины почти на 95 000 гривен....
Жертвой телефонного афериста, который во время разговора представился работником банка, стала 50-летняя жительница г. Ромны....
Мошенницы под предлогом обмена денег, обманули пожилую женщину на 26000 гривен....