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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Шосткинские акробаты отличились на Кубке Украины

14-18 сентября в Николаеве состоялся открытый Кубок Украины и Всеукраинские соревнования по прыжкам на акробатической дорожке.

В турнирах приняли участие спортсмены из Азербайджана, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской и Сумской областей.

В общекомандном зачете Сумская область заняла I место.

В женских командных соревнованиях воспитанницы Шосткинской КДЮСШ «Барса» девушки завоевали серебряные награды в составе Дианы Денисовой, Софии Бучинской, Ирины Бузыревой, Виктории Фащук.

Наша мужская команда в составе Артема Великоконя, Евгения Тарасенко, Тимура Старжинского, Романа Шулежко стала бронзовым призером соревнований.

В индивидуальном зачете у Дианы Денисовой два серебра (I и II упражнение), Артем Великоконь - бронзовый призер (І упражнение).

Воспитанница школы Валерия Егина завоевала I место (ІІ упражнение), II место (многоборье), III место (І упражнение), сейчас она студентка и представляет Николаевскую область.

Анна-Мария Вагиль получила первенство в командных соревнованиях.

По итогам Всеукраинских соревнований в возрастной группе 2011-2013 годов рождения:

I место - Татьяна Плавко, II место - Матвей Приплавко.

Победителей и призеров подготовили тренеры Валентин Герасименко, Лидия Матвиенко, Лилия Приходько и Михаил Трофименко.

Спорт Акробатика
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