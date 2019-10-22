Шосткинские акробаты отличились на Кубке Украины

В турнирах приняли участие спортсмены из Азербайджана, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской и Сумской областей.
В общекомандном зачете Сумская область заняла I место.
В женских командных соревнованиях воспитанницы Шосткинской КДЮСШ «Барса» девушки завоевали серебряные награды в составе Дианы Денисовой, Софии Бучинской, Ирины Бузыревой, Виктории Фащук.
Наша мужская команда в составе Артема Великоконя, Евгения Тарасенко, Тимура Старжинского, Романа Шулежко стала бронзовым призером соревнований.
В индивидуальном зачете у Дианы Денисовой два серебра (I и II упражнение), Артем Великоконь - бронзовый призер (І упражнение).
Воспитанница школы Валерия Егина завоевала I место (ІІ упражнение), II место (многоборье), III место (І упражнение), сейчас она студентка и представляет Николаевскую область.
Анна-Мария Вагиль получила первенство в командных соревнованиях.
По итогам Всеукраинских соревнований в возрастной группе 2011-2013 годов рождения:
I место - Татьяна Плавко, II место - Матвей Приплавко.
Победителей и призеров подготовили тренеры Валентин Герасименко, Лидия Матвиенко, Лилия Приходько и Михаил Трофименко.
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