В Сумах сбили 11-летнего мальчика 20 сентября, около 16.30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Белопольское шоссе.

На месте инспекторы предварительно выяснили, что вблизи пешеходного перехода 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля Geely, которым управлял 33-летний водитель. Врачи доставили мальчика в больницу для оказания ему необходимой помощи. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств.

С началом учебного года патрульные каждый день посещают дошкольные и учебные заведения, чтобы позаботиться о безопасности детей. Но не стоит забывать, что безопасность детей - это обязанность всех взрослых.

Патрульные призывают водителей транспортных средств быть особенно внимательными к маленьким пешеходам, особенно на участках дорог, расположенных вблизи учебных заведений, и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.