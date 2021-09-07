Полицейские Глухова разыскивают без вести пропавшую Нину Оничко Жительница села Банычи 19 сентября пошла в лес за грибами и назад не вернулась. Полицейские принимают все меры по розыску 62-летней женщины и рассчитывают на помощь граждан.

С виду пропавшей 60-62 года, ростом около 150 - 152 см, худощавого телосложения. Имеет короткие седые волосы и темные глаза.

Была одета в синюю куртку и темные брюки. На голове имела синий платок, обута в темно-синие резиновые сапоги. При себе имела белый пакет.

На розыск без вести пропавшей ориентирован личный состав полиции Глухова. Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографией пенсионерки разослано во все отделы и отделения полиции Сумщины.

Правоохранители отмечают - в последний раз похожую женщину видели у реки Клевень, неподалеку сел Погаричи и Веселое.

Полицейские призывают всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Нины Оничко, просьба сообщить в отдел полиции №1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции: г. Глухов, ул. Спасская, 34, или позвонить по телефонам (05444) 2-20-15, 050-307-75-04 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.