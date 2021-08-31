9 и 10 грн: в Сумах хотят повысить тарифы на проезд в коммунальном транспорте в 2,5 раза Сегодня, 21 сентября, на сайте сумской мэрии был опубликован проект решения исполкома «Об установлении предельных тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, предоставляются КП СГС «Электроавтотранс».

Согласно проекту, который должен быть рассмотрен спустя месяц после опубликования, разовая поездка в городском автобусе будет стоить 9 грн, в троллейбусе – 10 грн. Ученики 1-11 классов будут ездить бесплатно.

Кстати, о проезде пенсионеров в проекте решение нет ни слова…