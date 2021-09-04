Сумские футзалисты снова проиграли дома

АФФК «Сумы» принимал «Кардинал-Ривнестандарт». Игра завершилась полным разгромом сумчан, которые сумели забить лишь однажды, пропустив при этом 7 мячей. За наших забил Роман Зеленский под конец первого тайма уже при счете 0:4.
После этой игры у наших осталось 3 очка в трех играх и 7-е место в турнирной таблице.
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