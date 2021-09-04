Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:54241

Сумские футзалисты снова проиграли дома

Сегодня, 21 сентября, в Сумах прошла игра 4-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

АФФК «Сумы» принимал «Кардинал-Ривнестандарт». Игра завершилась полным разгромом сумчан, которые сумели забить лишь однажды, пропустив при этом 7 мячей. За наших забил Роман Зеленский под конец первого тайма уже при счете 0:4.

После этой игры у наших осталось 3 очка в трех играх и 7-е место в турнирной таблице.

Спорт АФФК Сумы Футзал
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сегодня в Сумах экстра-футзал (трансляция)
Сегодня 09:10

Сегодня в Сумах экстра-футзал (трансляция)

Сегодня. 21 сентября, в Сумах пройдет матч чемпионата Украины по футболу в Экстра-лиге....

Сумчан приглашают на футзал
Вчера 08:04

Сумчан приглашают на футзал

Матч АФФК «Сумы» - «Кардинал-Ривнестандарт» состоится во вторник, 21 сентября....

АФФК «Сумы» в контрольном матче переиграл «Сумыхимпром-СДПУ»
15.09.2021 14:19

АФФК «Сумы» в контрольном матче переиграл «Сумыхимпром-СДПУ»

АФФК «Сумы» в рамках подготовки к матчу 4-го тура Экстра-лиги против «Кардинал-Ривнестандарта» сыграли контрольную игру против «Сумыхимпром-СДПУ»....

АФФК «Сумы» провел коллективную вакцинацию от коронавируса
10.09.2021 16:34

АФФК «Сумы» провел коллективную вакцинацию от коронавируса

В перерыве между турами Экстра-лиги игроки и представители тренерского штаба АФФК «Сумы» провели коллективную вакцинацию от коронавируса....

АФФК «Сумы» одержал первую победу в новом сезоне
04.09.2021 16:29

АФФК «Сумы» одержал первую победу в новом сезоне

АФФК «Сумы» в матче 2-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге на выезде переиграл «ДЕ Трейдинг» с Донетчины 3:2....

Новости

На Сумщине еще 5 смертей от коронавируса: 139 новых случаев заболевания (подробности)
Сегодня 08:47
Полицейские Глухова разыскивают без вести пропавшую Нину Оничко
Сегодня 19:18
9 и 10 грн: в Сумах хотят повысить тарифы на проезд в коммунальном транспорте в 2,5 раза
Сегодня 19:15
Сумские футзалисты снова проиграли дома
Сегодня 18:54
У сумчанки патрульные обнаружили 8 зип-пакетов наркотой
Сегодня 17:55
На Сумщине начальник финслужбы воинской части присвоил 4 миллиона и скрылся
Сегодня 17:18
У «Виктории» из Николаевки новый тренер
Сегодня 17:01
В Ахтырке спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в квартире
Сегодня 16:38
На Сумщине дали 7,5 лет за покушение на убийство и пытки
Сегодня 16:06
В Сумах завершился турнир «Кубок Единения» по футболу
Сегодня 15:38
В Ахтырке пожарные спасли от уничтожения жилой дом
Сегодня 15:03
В Сумах столкнулись ЗАЗ и Мицубиси
Сегодня 14:35
view counter

Статьи

Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
Сегодня 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
Сегодня 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
Вчера 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.