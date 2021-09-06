У «Виктории» из Николаевки новый тренер

Футболисты «Виктории» сегодня, 21 сентября, знакомились с новым тренером. Им стал Анатолий Бессмертный.
Антатолий Петрович является уроженцем Киева. Профессиональную карьеру начал в 1987 году в качестве игрока симферопольской «Таврии», которая выступала во второй лиге союзного чемпионата. Успел поиграть за «Галичину», «Приборист», «Динамо» (Киев), Днепр (Черкассы) и т.д.
В тренерской карьере значатся «Днепр» (Черкассы), «Полесье», «Львов» и другие клубы.
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