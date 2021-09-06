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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:01217

У «Виктории» из Николаевки новый тренер

Анатолий Бессмертный - новый главный тренер ФК «Виктория» с Сумщины.

Футболисты «Виктории» сегодня, 21 сентября, знакомились с новым тренером. Им стал Анатолий Бессмертный.

Антатолий Петрович является уроженцем Киева. Профессиональную карьеру начал в 1987 году в качестве игрока симферопольской «Таврии», которая выступала во второй лиге союзного чемпионата. Успел поиграть за «Галичину», «Приборист», «Динамо» (Киев), Днепр (Черкассы) и т.д.

В тренерской карьере значатся «Днепр» (Черкассы), «Полесье», «Львов» и другие клубы.

Спорт Виктория Николаевка
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