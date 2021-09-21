У сумчанки патрульные обнаружили 8 зип-пакетов наркотой

Женщина подозрительно оглядывалась, а увидев стражей порядка, и вовсе резко изменила направление движения.
Патрульные гражданку остановили. Они сразу же заметили, что она сильно нервничает. Поэтому инспекторы сразу же спросили о наличии у него запрещенных в обороте веществ. 23-летняя жительница областного центра сначала отмалчивалась. А когда услышала о намерении патрульных провести ей поверхностную проверку, призналась, что действительно имеет наркотические вещества.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Во время поверхностной проверки у женщины обнаружили 6 свертков, обмотанных лентой, с растительным веществом, вероятно, наркотического происхождения. Еще 2 таких зип-пакета были с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.
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