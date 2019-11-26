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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:18286

На Сумщине начальник финслужбы воинской части присвоил 4 миллиона и скрылся

Начальник финансовой службы одной из воинских частей Сумского гарнизона присвоил 4,3 миллиона гривен бюджетных средств и скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

По данным предварительного расследования, начальник финансовой службы в начале ноября 2014 года завладел денежными средствами, которые принадлежали воинской части как распорядителю бюджетных средств, перечислив на собственный карточный счет и на карточные счета других физических лиц, которые не были проинформированы о его преступных намерениях, денежные средства в сумме 4 миллиона 267 тысяч 495 гривен 39 копеек. Часть этих средств, а именно 3 миллиона 448 тысяч 876 гривен, он снял со счетов с использованием платежных карточек на имя других физических лиц.

«17 сентября 2021 прокуроры САП по результатам досудебного расследования детективов НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника финансовой службы одной из воинских частей в Сумской области, который в сговоре с другими лицами завладел денежными средствами воинской части на сумму почти 4 миллиона гривен», — сообщили в ведомстве.

 
Право САП
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