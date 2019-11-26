На Сумщине начальник финслужбы воинской части присвоил 4 миллиона и скрылся Начальник финансовой службы одной из воинских частей Сумского гарнизона присвоил 4,3 миллиона гривен бюджетных средств и скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

По данным предварительного расследования, начальник финансовой службы в начале ноября 2014 года завладел денежными средствами, которые принадлежали воинской части как распорядителю бюджетных средств, перечислив на собственный карточный счет и на карточные счета других физических лиц, которые не были проинформированы о его преступных намерениях, денежные средства в сумме 4 миллиона 267 тысяч 495 гривен 39 копеек. Часть этих средств, а именно 3 миллиона 448 тысяч 876 гривен, он снял со счетов с использованием платежных карточек на имя других физических лиц.