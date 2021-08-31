В Ахтырке спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в квартире 20 сентября в 16:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по переулку Лагерный в г. Ахтырка.

По предварительным данным, хозяйка квартиры не может попасть в помещение, где остался ее малолетний ребенок.

На место происшествия прибыло отделение 22-й государственной пожарно-спасательной части и представители полиции. Работники Службы спасения с помощью немеханизированного инструмента открыли дверь. После чего, мать смогла попасть к своему маленькому сынишке.

Всего для оказания помощи привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.