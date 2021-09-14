Сьогодні відзначається 100-річчя Героя України Тетяни Маркус 21 вересня 2021 року відзначається 100 років від дня народження учасниці антинацистського підпілля у місті Києві у 1941–1943 роках, уродженки м. Ромни Тетяни Маркус.

У 2006 році за особисту мужність і героїчну самопожертву, незламність духу в боротьбі з нацистськими загарбниками їй посмертно присвоєно звання «Герой України».

Тетяна Маркус народилася 21 вересня 1921 р. в місті Ромни у багатодітній єврейській родині. Згодом сім'я Маркус переїхала до Києва. Після закінчення 9 класів Тетяна працювала секретарем відділу кадрів пасажирської служби Південно-Західної залізниці. Після захоплення Києва нацистами, Тетяна стала активною учасницею руху опору. За наявними відомостями, Маркус була членом диверсійно-винищувальної групи, яку очолював Володимир Кудряшов. Дівчина брала участь у ліквідації військовослужбовців окупаційної влади та диверсіях на стратегічних об’єктах Києва. Після ліквідації нацистами диверсійної групи, при спробі покинути місто 22 серпня 1942 року, Тетяна Маркус була арештована. Після жорстоких катувань, 29 січня 1943 року її розстріляли.

1 грудня 2009 року в Києві на території Бабиного Яру було встановлено пам'ятник Тетяні Маркус. Автор пам'ятника — скульптор Валерій Медведєв.

У Ромнах на будівлі школи № 4, що побудована на місці будинку, де проживала Тетяна Маркус, встановлена меморіальна дошка на її честь. У серпні 2021 року школі присвоєно ім’я відважної підпільниці.

В експозиції Сумського обласного краєзнавчого музею «Сумщина у період Другої світової війни» вміщені фотографія, марка та конверт «Першого дня» зі спецпогашенням, що пройшло у м. Ромни з нагоди 90-річчя від дня народження Героя України Тетяни Маркус, повідомляє Сумський обласний краєзнавчий музей.