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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах завершился турнир «Кубок Единения» по футболу

20 сентября завершился турнир «Кубок Единения» по футболу среди юношей 2010-2011 годов рождения, который стал первым региональным этапом всеукраинских соревнований.

В Сумах на полях ФЦ «Барса» в розыгрыше кубка приняли участие 19 команд из Сум, Великой Писаревки, Краснополья, Николаевки, Недригайлова, Кролевца, Тростянца, Путивля, Ахтырки, Глухова, Конотопа, Шостки и Белополья. Команды были разделены на 4 группы, победители которых выходили в полуфинал.

В группе "А" первое место заняла сумская "Барса". В группе "Б" первое место заняла команда из Конотопской ДЮСШ им.Мамиашвили. В группе "В" в полуфинал вышла одноименная команда из города Тростянец. В группе "Г" выход в финальную часть соревнований праздновала команда "Барса" из города Шостка. Все финалисты завершили групповой этап со 100% показателем побед.

В первом полуфинале "Барса" (Сумы) победила "Тростянец" со счетом 2:0. Во втором полуфинальном поединке "Барса" (Шостка) со счетом 5:4 одержала победу над командой ДЮСШ им.Мамиашвили.

В противостоянии за 3-е место бронзу завоевала команда ДЮСШ им.Мамиашвили, переиграв "Тростянец" со счетом 3:0.

В финале, переиграв команду из Шостки с минимальным счетом 1:0, победила  и выиграла «Кубок Единения» команда ФЦ "Барса" (Сумы).

Свои индивидуальные награды получили:

Лучший голкипер турнира - Киз Назар (ФЦ "Барса")

Лучший нападающий турнира - Кулибаба Никита (Тростянец)

Лучший бомбардир турнира - Осадчий Артем (Конотоп)

Лучший игрок финального матча - Резник Тимофей (ФЦ Барса)

Лучший игрок MVP - Миронец Матвей (Шостка)

Спорт Футбол
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