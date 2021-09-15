В Сумах завершился турнир «Кубок Единения» по футболу

В Сумах на полях ФЦ «Барса» в розыгрыше кубка приняли участие 19 команд из Сум, Великой Писаревки, Краснополья, Николаевки, Недригайлова, Кролевца, Тростянца, Путивля, Ахтырки, Глухова, Конотопа, Шостки и Белополья. Команды были разделены на 4 группы, победители которых выходили в полуфинал.
В группе "А" первое место заняла сумская "Барса". В группе "Б" первое место заняла команда из Конотопской ДЮСШ им.Мамиашвили. В группе "В" в полуфинал вышла одноименная команда из города Тростянец. В группе "Г" выход в финальную часть соревнований праздновала команда "Барса" из города Шостка. Все финалисты завершили групповой этап со 100% показателем побед.
В первом полуфинале "Барса" (Сумы) победила "Тростянец" со счетом 2:0. Во втором полуфинальном поединке "Барса" (Шостка) со счетом 5:4 одержала победу над командой ДЮСШ им.Мамиашвили.
В противостоянии за 3-е место бронзу завоевала команда ДЮСШ им.Мамиашвили, переиграв "Тростянец" со счетом 3:0.
В финале, переиграв команду из Шостки с минимальным счетом 1:0, победила и выиграла «Кубок Единения» команда ФЦ "Барса" (Сумы).
Свои индивидуальные награды получили:
Лучший голкипер турнира - Киз Назар (ФЦ "Барса")
Лучший нападающий турнира - Кулибаба Никита (Тростянец)
Лучший бомбардир турнира - Осадчий Артем (Конотоп)
Лучший игрок финального матча - Резник Тимофей (ФЦ Барса)
Лучший игрок MVP - Миронец Матвей (Шостка)
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