Тарифы на газ останутся без изменений до конца апреля 2022 года До конца апреля 2022 года тарифы на газ для населения составят - 7 гривен 96 копеек.

Директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский рассказал, что тарифы на газ останутся без изменений до конца апреля 2022 года. Это коснется как населения, так и теплопроизводителей.

К концу апреля 2022 года тарифы на газ для населения составят - 7 гривен 96 копеек, а для производителей тепла и горячей воды – 7 гривен 42 копейки.

Белявский сообщил: