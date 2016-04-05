Директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский рассказал, что тарифы на газ останутся без изменений до конца апреля 2022 года. Это коснется как населения, так и теплопроизводителей.
К концу апреля 2022 года тарифы на газ для населения составят - 7 гривен 96 копеек, а для производителей тепла и горячей воды – 7 гривен 42 копейки.
Белявский сообщил:
Любая информация, связанная с тем, как будет меняться цена на газ, тарифы на отопление или горячую воду - ложная и нацелена на дестабилизацию ситуации в обществе. По цене газа для теплопроизводителей, которой воспользовались уже более 50% всех производителей тепла и горячей воды, то эта цена не является большей средневзвешенной стоимости газа, которая уже учтена в тарифах. Многие производители говорят о том, что им придется увеличивать платежки. У нас вопрос к органам городского самоуправления - почему в прошлом году тарифы не были снижены, когда газ производители покупали за 4,50 гривен, а в платежках указывали от 8 гривен? Почему в прошлом году никто не говорил о том, что есть возможность снизить платежки за отопление? Не должно быть двойных стандартов. Если органы городского самоуправления уверены, что должны увеличить платежки за отопление в этому году, пусть покажут всю структуру тарифа. Мы призываем украинцев быть осмотрительными. Если вы подключены к системе централизованного теплоснабжения или теплоснабжающая компания является ОСМД, то предлагаем потребителям обратиться к теплоснабжающей компании и спросить, имеет ли она подписанный контракт на покупку природного газа и по какой цене
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