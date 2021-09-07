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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:50215

На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов

На Ямпольщине мужчина пытался избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Патрулируя село Воздвиженское Шосткинского района, инспекторы сектора реагирования патрульной полиции получили информацию, что один из местных жителей вероятно передвигается на своем автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Как только правоохранители обнаружили указанный автомобиль, его остановили.

За рулем «ВАЗ 2101» находился 33-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. И хотя он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, свою вину он не отрицал.

Во время составления административного протокола по ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции» Кодекса Украины об административных правонарушениях, водитель предложил стражам правопорядка 2000 гривен неправомерной выгоды за непривлечение его к ответственности. Правоохранители предупредили правонарушителя, что за это предложение предусмотрена уголовная ответственность, впрочем, тот настаивал.

На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которая задокументировала этот факт и открыла отношении мужчины уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины, сообщает  Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем
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