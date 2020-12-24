Сумскому бизнесу предлагают финансовую поддержку из бюджета громады Департамент обеспечения ресурсных платежей проводит конкурс на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Сумской городской территориальной громады.

Проведение конкурса осуществляется в соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства из городского бюджета г. Сумы, утвержденного решением городского совета от 18 декабря 2019 № 6109-МГ.

Средства, выделенные на возмещение части процентов по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, направляются на частичную компенсацию суммы, фактически израсходованной субъектами малого и среднего предпринимательства на уплату процентов за пользование кратко- и среднесрочным кредитам, предоставленными банками на реализацию бизнес-планов субъектов малого и среднего предпринимательства, под процентную ставку не более 30% годовых, при условии доказанной успешной реализации бизнес-плана или его части.

Право на получение возмещения части процентов по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные как субъекты хозяйствования в Сумах и осуществляют деятельность на территории города.

Прием документов от претендентов на финансовую поддержку департамент обеспечения ресурсных платежей осуществлять до 19 октября 2021 года включительно по адресу: ул. Садовая, 33, каб. 34. Тел. для справок: 70-01-39.

Детали конкурса - по этой ссылке.