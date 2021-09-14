В Сумах пьяный водитель врезался в дерево

К счастью, 19-летний водитель остался невредим. Во время общения с мужчиной патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Осмотр прошел на месте ДТП. Результат осмотра был положительным - 1,58 промилле (почти в 8 раз выше нормы).
На водителя инспекторы составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От управления его отстранили.
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