В Сумах пьяный водитель врезался в дерево Посреди ночи на улице Герасима Кондратьева водитель автомобиля Honda-CRV, не придерживаясь безопасной скорости движения и не справившись с управлением, допустил наезд на дерево.

К счастью, 19-летний водитель остался невредим. Во время общения с мужчиной патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Осмотр прошел на месте ДТП. Результат осмотра был положительным - 1,58 промилле (почти в 8 раз выше нормы).

На водителя инспекторы составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От управления его отстранили.