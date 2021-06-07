На Сумщине погиб директор машиностроительного завода

20 сентября на 61-м году жизни в результате несчастного случая трагически погиб директор Белопольского машиностроительного завода Николай Сердюк, сообщает Білопілля.Сіті.
Глубокие соболезнования родным и близким, вечная память Николаю Григорьевичу...
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