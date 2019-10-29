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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:55317

Под Сумами полицейские разыскали заблудившегося в лесу грибника

Днем 20 сентября по спецлинии «102» позвонила жительница областного центра и сообщила, что ее 61-летний муж с утра поехал в лесной массив и заблудился, а затем связь с ним пропала.

На поиски грибника сразу отправились сотрудники отделения полиции №4 (г. Сумы) во главе с руководством подразделения. К поискам также присоединились мастера леса Могрицкого лесничества Сумского лесхоза.

Поисковые мероприятия затрудняло наступление темноты.

Включив автомобильную сирену и подавая сигналы в громкоговоритель, полицейские продолжали прочесывать лесной массив. Мужчина, услышав эти звуки, начал движение в их направлении.

Через несколько часов такие слаженные действия правоохранителей дали свой положительный результат. Мужчину разыскали в лесу, вблизи села Никольское.

Он, в свою очередь, поблагодарил всех участников поисков и заверил, что чувствует себя хорошо.

Грибника, целым и невредимым, полицейские вернули домой к родственникам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество Заблудился в лесу
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