Под Сумами полицейские разыскали заблудившегося в лесу грибника

На поиски грибника сразу отправились сотрудники отделения полиции №4 (г. Сумы) во главе с руководством подразделения. К поискам также присоединились мастера леса Могрицкого лесничества Сумского лесхоза.
Поисковые мероприятия затрудняло наступление темноты.
Включив автомобильную сирену и подавая сигналы в громкоговоритель, полицейские продолжали прочесывать лесной массив. Мужчина, услышав эти звуки, начал движение в их направлении.
Через несколько часов такие слаженные действия правоохранителей дали свой положительный результат. Мужчину разыскали в лесу, вблизи села Никольское.
Он, в свою очередь, поблагодарил всех участников поисков и заверил, что чувствует себя хорошо.
Грибника, целым и невредимым, полицейские вернули домой к родственникам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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