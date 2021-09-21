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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:54441

Губернатор Сумщины взял себе уже шестого зама

Еще одним заместителем главы Сумской облгосадминистрации стала Елена Бойко.

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий представил руководителям структурных подразделений своего нового заместителя Елену Бойко, которая будет отвечать за такие направления, как здравоохранение, образование, экология и жилищно-коммунальное хозяйство.

Елена Бойко отметила, что будет активно и продуктивно работать по направлениям, которые ей доверены, в том числе продолжать активную работу по вакцинации против COVID-19, развитию способной школы, экологическим проектам, энергоэффективности в области. Также будет заниматься вопросом нормального вхождения Сумщины в новый отопительный сезон.

Справка

Бойко Елена Анатольевна родилась 10 марта 1978 в г. Херсон. Образование - высшее. В 2001 году окончила Херсонский межрегиональный институт бизнеса по специальности «Менеджмент организаций», квалификация - экономист-менеджер, в 2010 году - Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление», квалификация - магистр государственного управления.

2002 - 2003 гг. - работала ведущим специалистом отдела финансовой и инвестиционной деятельности управления координации развития отраслей народного хозяйства Главного управления экономики Херсонской областной государственной администрации, г. Херсон.

2003 - 2005 гг. - помощник заместителя главы Херсонской областной государственной администрации, г. Херсон.

2005 - 2010 гг. - ведущий специалист, главный специалист, заместитель начальника отдела координации региональных экономических служб Департамента регионального развития Министерства экономики Украины, г. Киев.

2010 - 2011 гг. - заместитель директора Департамента координации региональной экономической политики - начальник отдела взаимодействия с местными органами власти Министерства экономического развития и торговли Украины, г. Киев.

2011 - 2014 гг. - заместитель начальника управления планирования регионального развития - начальник отдела средне и долгосрочного планирования развития регионов Департамента региональной политики Министерства экономического развития и торговли Украины, г. Киев.

2014 - 2015 гг. - заместитель директора Департамента экономики регионов - начальник отдела экономики регионального развития, прогнозов и программ социально-экономического развития регионов Министерства экономического развития и торговли Украины, г. Киев.

2015 - 2017 гг. - заместитель директора Департамента по вопросам регионального развития - начальник отдела мониторинга регионального развития Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, г. Киев.

2017 - 2020 гг. - генеральный директор Директората регионального развития Министерства развития громад и территорий Украины, г. Киев.

11.2020 - 03.2021 гг. - заместитель генерального директора - руководитель экспертной группы секторальных программ регионального развития Директората регионального развития Министерства развития громад и территорий Украины, г. Киев.

03.21 - 09.2021 гг. - первый заместитель главы Черниговской областной государственной администрации, г. Чернигов.

09.2021 гг. - заместитель главы Сумской областной государственной администрации, г. Сумы.

Политика Елена Бойко Замглавы ОГА
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