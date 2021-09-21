В Сумах столкнулись ЗАЗ и Мицубиси Утром 20 сентября патрульные получили сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева.

На месте ДТП инспекторы установили, что 39-летний водитель автомобиля ЗАЗ, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь безопасной дистанции, столкнулся с Mitsubishi Outlander. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя ЗАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.