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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские боксеры отличились в Очакове

11-15 сентября в г. Очаков состоялся чемпионат ОО «ФСО «Спартак» по боксу среди юниоров 2006-2007 г.р. и юношей 2008-2009 г.р.

В этих соревнованиях принимали участие воспитанники Сумской городской ДЮСШ «Спартак», которые продемонстрировали свое мастерство в поединках и заняли соответствующие места:

Дударенко Валентин - II место

Креслов Станислав - III место

Савенков Максим - III место

Спортсменов подготовили тренеры Левченко Григорий Федорович.

Спорт Бокс
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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