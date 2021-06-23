Сумские боксеры отличились в Очакове

В этих соревнованиях принимали участие воспитанники Сумской городской ДЮСШ «Спартак», которые продемонстрировали свое мастерство в поединках и заняли соответствующие места:
Дударенко Валентин - II место
Креслов Станислав - III место
Савенков Максим - III место
Спортсменов подготовили тренеры Левченко Григорий Федорович.
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