Сумские боксеры отличились в Очакове 11-15 сентября в г. Очаков состоялся чемпионат ОО «ФСО «Спартак» по боксу среди юниоров 2006-2007 г.р. и юношей 2008-2009 г.р.

В этих соревнованиях принимали участие воспитанники Сумской городской ДЮСШ «Спартак», которые продемонстрировали свое мастерство в поединках и заняли соответствующие места: Дударенко Валентин - II место Креслов Станислав - III место Савенков Максим - III место Спортсменов подготовили тренеры Левченко Григорий Федорович.