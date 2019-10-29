На Сумщине искали грибников

Четверо пенсионерок из Конотопа отправились на Ямпольщину по грибы. Однако незнание леса привело к тому, что они потерялись и не смогли самостоятельно найти дорогу к железнодорожной станции. На помощь им пришли местные полицейские, которые разыскали их и доставили на вокзал.
В полицию позвонила 66-летняя жительница Конотопа, которая сообщила, что она заблудилась в лесу вблизи села Неплюево на Шосткинщине. Местные правоохранители сразу развернули поисковую операцию - ездили лесными дорогами вблизи указанного села с включенной сиреной, чтобы женщина смогла выйти к ним на звук, при этом продолжали поддерживать с ней разговор по мобильному телефону.
Принятые меры дали свой положительный результат и уже вскоре женщину нашли. Однако она сообщила, что с ней было еще три подруги. Все женщины из Конотопа в возрасте от 66 до 81 лет. К счастью, все четверо вышли на звук сирены к полицейским. Их доставили до ближайшей железнодорожной станции, где они сели на поезд домой.
С ними стражи правопорядка провели профилактические беседы, а последние, в свою очередь, поблагодарили полицейским за спасение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Днем 20 сентября по спецлинии «102» позвонила жительница областного центра и сообщила, что ее 61-летний муж с утра поехал в...
Полчаса понадобилось сотрудникам Шосткинского районного управления полиции, чтобы найти и отвезти домой 81-летнюю женщину, которая пошла по грибы и заблудилась...
55-летняя женщина всю ночь бродила в лесу, пока ее не спасли работники полиции, которые с вечера развернули масштабные поиски....
52-летняя женщина, жительница с. Волокитино, поздно вечером возвращалась из соседнего села и заблудилась....
Женщина пошла в лес за грибами, потерялась, и почти сутки провела в лесу. Неизвестно чем бы закончилась для нее такая...