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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:32550

На Сумщине искали грибников

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции разыскали группу грибников, заблудившихся в лесу на Ямпольщине.

Четверо пенсионерок из Конотопа отправились на Ямпольщину по грибы. Однако незнание леса привело к тому, что они потерялись и не смогли самостоятельно найти дорогу к железнодорожной станции. На помощь им пришли местные полицейские, которые разыскали их и доставили на вокзал.

В полицию позвонила 66-летняя жительница Конотопа, которая сообщила, что она заблудилась в лесу вблизи села Неплюево на Шосткинщине. Местные правоохранители сразу развернули поисковую операцию - ездили лесными дорогами вблизи указанного села с включенной сиреной, чтобы женщина смогла выйти к ним на звук, при этом продолжали поддерживать с ней разговор по мобильному телефону.

Принятые меры дали свой положительный результат и уже вскоре женщину нашли. Однако она сообщила, что с ней было еще три подруги. Все женщины из Конотопа в возрасте от 66 до 81 лет. К счастью, все четверо вышли на звук сирены к полицейским. Их доставили до ближайшей железнодорожной станции, где они сели на поезд домой.

С ними стражи правопорядка провели профилактические беседы, а последние, в свою очередь, поблагодарили полицейским за спасение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество Заблудился в лесу
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