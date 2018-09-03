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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах провели Открытый чемпионат города по пейнтболу

На спортивной площадке в детском парке «Сказка» состоялся открытый чемпионат города Сумы по пейнтболу.

Соревновались команды 18 сентября.

Победителем чемпионата стала команда «Панда» (Егор Кобзар, Олесь Колесник, Игорь Кобзар), а призерами команды «Ко барс» (Андрей Фесенко, Александр Пилипец, Константин Руденко) и «Завод» (Дмитрий Плоткин, Артур Тюленев, Влад Лютый).

Спорт Пейнтбол
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