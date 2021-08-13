Сумские лучники выступят на чемпионате мира

Турнир пройдет в Янктоне (США). В составе украинской сборной двое сумчан: Алексей Гунбин и Полина Родионова. Кроме того, два выпускника Сумского педуниверситета Иван Кожокарь и Лидия Сиченикова.
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