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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:05401

У кого в Сумах сухие краны и почему?

Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Петропавловская, 81 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Петропавловская, 72 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Засумская, 14 (замена стояков горячей и холодной воды в квартире), ул. Ильинская, 12 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Харьковская, 40/1 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), пл. Горького, 6 (замена стояков горячей воды в квартире), ул. Холодногорская, 37 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире).

Общество Отключение воды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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