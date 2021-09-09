У кого в Сумах сухие краны и почему? Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Петропавловская, 81 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Петропавловская, 72 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Засумская, 14 (замена стояков горячей и холодной воды в квартире), ул. Ильинская, 12 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Харьковская, 40/1 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), пл. Горького, 6 (замена стояков горячей воды в квартире), ул. Холодногорская, 37 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире).