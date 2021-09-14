В Сумах на переходе сбили ребенка (видео) Авария произошла сегодня, 20 сентября, на ул. Белопольское шоссе.

Там под колеса авто попал ребенок, пишет 0542.ua, где выставили видео с проезжавшей мимо машины. В патрульной полиции факт ДТП подтвердили. Ребенка доставили в больницу. Подробности позже.