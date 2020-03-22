«Добро повертається сторицею»: сумчан запрошують долучитися до благодійної акції

Допомогти потребуючим можна придбавши засоби гігієни, миючі та дезінфікуючі засоби, принести їх до територіального центру за адресою: вул. Інтернаціоналістів, 18 та покласти до скриньки «добра».

Надалі скриньки будуть розміщені у приміщеннях ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області, відділеннях АТ«Ощадбанк», департаменті соціального захисту населення та ТОВ «Кроп-інкріс».

Придбані товари отримають сумчани похилого віку, які прикуті до ліжка та гостро потребують особливої уваги та турботи.