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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:03188

«Добро повертається сторицею»: сумчан запрошують долучитися до благодійної акції

У Сумах стартувала благодійна акція, покликана допомогти тяжкохворим особам, прикутим до ліжка, які знаходяться на обслуговуванні в КУ «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня».

Допомогти потребуючим можна придбавши засоби гігієни, миючі та дезінфікуючі засоби, принести їх до територіального центру за адресою: вул. Інтернаціоналістів, 18 та покласти до скриньки «добра».

Надалі скриньки будуть розміщені у приміщеннях ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області, відділеннях АТ«Ощадбанк», департаменті соціального захисту населення та ТОВ «Кроп-інкріс».

Придбані товари отримають сумчани похилого віку, які прикуті до ліжка та гостро потребують особливої уваги та турботи.

Общество Благотворительность
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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