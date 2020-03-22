«Добро повертається сторицею»: сумчан запрошують долучитися до благодійної акції

Допомогти потребуючим можна придбавши засоби гігієни, миючі та дезінфікуючі засоби, принести їх до територіального центру за адресою: вул. Інтернаціоналістів, 18 та покласти до скриньки «добра».
Надалі скриньки будуть розміщені у приміщеннях ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області, відділеннях АТ«Ощадбанк», департаменті соціального захисту населення та ТОВ «Кроп-інкріс».
Придбані товари отримають сумчани похилого віку, які прикуті до ліжка та гостро потребують особливої уваги та турботи.
Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач провел благотворительный аукцион с уникальным лотом....
Глава облгосадминистрации дал старт на Сумщине Всеукраинской акции «Сердце к сердцу»....
Після складної операції дівчинка з Глухова втратила здатність ходити та вона мріє впевнено стати на ноги, але для цього потрібно...
В каждом храме Сумской епархии Украинской Православной Церкви (Сумской, Ахтырский, Великописаревский, Тростянецкий, Лебединский, Краснопольский районы Сумской области) в течение Великого...
Штаб «Бизнес-городу» опубликовал список необходимого сумским больницам для борьбы с коронавирусом....