На Сумщині відбувся міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники»

У рамках фестивалю теплі слова на адресу фестивалю прозвучали від фундатора та організатора «Кролевецьких рушників», заслуженого працівника культури України Валентини Зенченко, поета – земляка, заслуженого діяча мистецтв України Михайла Шевченка, народної артистки України Євдокії Колесник.
За багаторічну плідну співпрацю, значний особистий внесок у розвиток культури Сумщини Михайло Шевченко – голова організаційного комітету фестивалю та Євдокія Колесник – професор Національної музичної Академії України ім. Петра Чайковського, професор кафедри музично-сценічного мистецтва Київської академії мистецтв, народна артистка України нагороджені грамотами управління культури обласної державної адміністрації.
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