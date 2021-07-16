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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині відбувся міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники»

XXV ювілейний Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники» пройшов 17-19 вересня.

У рамках фестивалю теплі слова на адресу фестивалю прозвучали від фундатора та організатора «Кролевецьких рушників», заслуженого працівника культури України Валентини Зенченко, поета – земляка, заслуженого діяча мистецтв України Михайла Шевченка, народної артистки України Євдокії Колесник.

За багаторічну плідну співпрацю, значний особистий внесок у розвиток культури Сумщини Михайло Шевченко – голова організаційного комітету фестивалю та Євдокія Колесник – професор Національної музичної Академії України ім. Петра Чайковського, професор кафедри музично-сценічного мистецтва Київської академії мистецтв, народна артистка України нагороджені грамотами управління культури обласної державної адміністрації.

Дещо підмочив учасників дощ, тому не все заплановано вдалося провести. Проте на території музею Кролевецького ткацтва, громада створила артоб’єкт «Берегині фестивалю».

Досуг Кролевецькі рушники Фестиваль
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