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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:56180

На Сумщине нет тяжелых больных, которые вакцинированы от коронавируса

Все пациенты, которые сейчас в больницах Сумщины подключены к аппарату ИВЛ, были не вакцинированы против COVID-19.

Об этом сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в облгосадминистрации доложил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко.

«На прошлой неделе от осложнений от COVID-19 умер 21 человек. Сегодня в учреждениях здравоохранения госпитализированы и получают лечение 294 человека, из них 25 человек - в тяжелом состоянии, 12 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - сообщил Сергей Бутенко. - Мы четко констатируем, что люди, которые сегодня тяжелые, которые на ИВЛ – были непривиты против коронавируса».

Также чиновник сообщил, что сейчас в учреждениях здравоохранения выделено 1055 коек для госпитализации больных коронавирусной болезни в 9 учреждениях. Кроме того, две больницы находятся в резерве.

Обеспечены кислородом все 1055 коек учреждений здравоохранения (100%). Из них 574 - централизованная подача кислорода, 481 - через кислородные концентраторы). Загруженность коек больными коронавирусной инфекцией растет и на сегодня составляет 27,9%.

Общество Аппарат ИВЛ Вакцинация Коронавирус
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