Конкурс «Збережи енергію! Зупини зміни клімату!» оголошено у Сумах

Він реалізовуватиметься в рамках відзначення Європейського тижня сталої енергетики та Днів Сталої енергії, на виконання зобов’язань європейської ініціативи Угода Мерів, з метою формування екологічної свідомості серед підростаючого покоління, підтримки обдарованої молоді, здатної генерувати нові ідеї, привернення уваги до наявних проблем у сфері енергоефективності та охорони довкілля.
До участі запрошуються діти дошкільного віку, учні загальноосвітніх закладів, студенти навчальних закладів спеціальної освіти та вищих навчальних закладів Сумської міської територіальної громади.
Термін подачі робіт – 20 жовтня 2021 року.
Детальнішу інформацію про конкурс можна прочитати за цим посиланням.
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