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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Конкурс «Збережи енергію! Зупини зміни клімату!» оголошено у Сумах

Департамент фінансів, економіки та інвестицій 20 вересня поточного року оголошує конкурс «Збережи енергію! Зупини зміни клімату!».

Він реалізовуватиметься в рамках відзначення Європейського тижня сталої енергетики та Днів Сталої енергії, на виконання зобов’язань європейської ініціативи Угода Мерів, з метою формування екологічної свідомості серед підростаючого покоління, підтримки обдарованої молоді, здатної генерувати нові ідеї, привернення уваги до наявних проблем у сфері енергоефективності та охорони довкілля.

До участі запрошуються діти дошкільного віку, учні загальноосвітніх закладів, студенти навчальних закладів спеціальної освіти та вищих навчальних закладів Сумської міської територіальної громади.

Термін подачі робіт – 20 жовтня 2021 року.

Детальнішу інформацію про конкурс можна прочитати за цим посиланням.

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