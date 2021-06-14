Спортсмены с Сумщины завоевали 17 медалей на чемпионате Украины по лыжероллерам

В соревнованиях приняли участие более 120 участников из Сумской, Харьковской, Закарпатской, Киевской, Волынской, Тернопольской, Черниговской областей и города Киев.
Участие в соревнованиях принимали юноши и девушки в возрасте от 12 до 17 лет, которые боролись за медали в трех дисциплинах.
По результатам соревнований спортсмены Сумщины завоевали 17 медалей, из которых 7 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. В общекомандном зачете победителем стала команда Сумщины, вторая сумская команда завоевала «серебро» чемпионата Украины.
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