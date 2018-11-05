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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:58111

Полицейские Шостки разыскали 81-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу

Полчаса понадобилось сотрудникам Шосткинского районного управления полиции, чтобы найти и отвезти домой 81-летнюю женщину, которая пошла по грибы и заблудилась в лесу.

Происшествие произошло сегодня, 20 сентября. В полицию позвонила перепуганная пенсионерка, которая рассказала, что заблудилась в лесу. Старушка также сообщила, что рядом с ней находится столбик, на котором указана информация с номером квартала леса. Определив на карте местонахождение заблудившейся, что в полутора километрах от города, оперативный дежурный районного управления полиции немедленно направил к ней сотрудников полиции.

Женщину быстро нашли. К счастью, ничего плохого с ней не произошло: она лишь немного замерзла. Правоохранители пригласили бабушку в салон служебного автомобиля и отвезли ее домой. Последняя всю дорогу благодарила полицию за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество Заблудился в лесу
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