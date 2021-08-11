«Желтый уровень» карантина могут установить на Сумщине уже со среды Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит вопрос установке по всей территории Украины желтого уровня эпидопасности с 22 сентября.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за последнюю неделю количество подтвержденных новых случаев заболевания COVID-19 выросло на 68%, а госпитализаций - на 51%.

«Нагрузка на систему здравоохранения пока контролируемая. Реанимационные койки заняты на 33%, койки с кислородом на 29%, но при этом людей, которым назначена кислородная терапия, на этих койках - 19%», - отметил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации, Правительство на внеочередном заседании приняло решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, участники совещания обсудили проведение следующего заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Во время него будет рассмотрен вопрос внедрения желтого уровня эпидемической опасности по всей территории страны с 00 часов 00 минут 22 сентября.

Премьер-министр подчеркнул, что одновременно заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых прививки первой дозой не менее 80% персонала.

«Мы изменили подход к карантину и позволили работу таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс в нашей стране. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни», - отметил Денис Шмыгаль.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на прошлой неделе произошла переориентация мобильных бригад вакцинации на учебные заведения.

Участники совещания также отметили важность противодействия подделке документов, удостоверяющих вакцинацию и отсутствие заболевания COVID-19.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко доложил о результатах проверки подделки ковид-документов за прошедшую неделю. Так, было проведено 14 обысков, касающиеся фактов подделки результатов ПЦР-тестов, справок о вакцинации, международных свидетельств о вакцинации и ковид-сертификатов. Из них 2 обыска в медицинских учреждениях, и 2 – в туристических агентствах. Было задокументировано незаконную деятельность трех врачей и семи посредников в шести регионах страны. Изъято 50 международных свидетельств о вакцинации, 107 ПЦР-тестов и заблокирован 1 телеграмм канал, который занимался распространением таких документов.

Премьер-министр дал задание МВД и Минздраву совместно с СБУ продолжить работу по изобличению лиц и веб-ресурсов, которые занимаются изготовлением и распространением поддельных документов и вредят здоровью украинцев.