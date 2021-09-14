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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:23133

В Сумах отметили Международный день студенческого спорта

Сегодня, 20 сентября, в г. Сумы во Дворце студенческого спорта Сумского государственного университета (манеж) состоялся легкоатлетический забег по случаю празднования Международного дня студенческого спорта.

В мероприятии приняло участие около 100 студентов учреждений высшего и профессионального перед высшими образования, который начался общей зарядкой, которая добавила бодрости и хорошего настроения сторонникам здорового образа жизни.

В забеге приняли участие известные спортсмены-студенты, победители и призеры международных соревнований, начинающие.

Лучших участников было отмечено медалями и грамотами Департамента образования и науки Сумской областной государственной администрации:

- среди студенток заведений профессионального образования: Ольховик Маргариту-Лилию (Сумской строительный колледж), Скрынник Веронику, Заболотную Викторию (Машиностроительный колледж СумГУ);

- среди студенток высших учебных заведений: Мучарову Евгению, Цыбульник Анну, Рачковскую Анжелику (СумГУ);

- среди студентов учреждений профессионального образования: Бутко Руслана (Сумской строительный колледж), Панченко Данила (Сумской медицинский колледж), Краснюкова Артема (Сумской колледж искусств и культуры имени Д.С.Бортнянского);

- среди студентов высших учебных заведений: Демченко Ярослава, Птащенко Сергея (СумГУ), Неровню Дениса (СумГПУ им. А. С. Макаренко).

Спорт
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