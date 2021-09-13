В Ахтырке ликвидировали возгорание жилого дома 18 сентября в 16:28 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Полтавская в г. Ахтырка.

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала сильное задымление внутри дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия, огонь охватил перекрытия на площади до 1 кв. м. Существовала угроза распространения огня на весь жилой дом.

В 16:47 возгорание локализовали, а в 17:00 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.