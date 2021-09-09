Жительница Сумщины потеряла 5700 грн, поверив онлайн-мошеннице Жертвой Интернет-мошенников стала молодая мать, которая пыталась через всемирную сеть продать ненужную ей вещь.

С заявлением о преступлении в полицию обратилась 29-летняя жительница поселка Знобь-Новгородское и сообщила, что пыталась через известный Интернет-ресурс продать ненужный ей товар за 150 гривен.

Через некоторое время с ней связалась потенциальная покупательница, которая предложила воспользоваться услугой сайта «доставка», и послала ей ссылку на указанную страницу.

Ничего не подозревая, женщина перешла по указанной ссылке, ввела там данные своей банковской карты, после чего с ее банковского счета исчезло 5700 гривен.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводятся мероприятия по установлению лица аферистки.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой быть очень осторожными при покупке - продаже товара через Интернет, пользоваться исключительно проверенными Интернет-ресурсами, и не переходить по ссылке, которые слишком настойчиво предлагают неизвестные лица, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.