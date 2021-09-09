Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:40190

Жительница Сумщины потеряла 5700 грн, поверив онлайн-мошеннице

Жертвой Интернет-мошенников стала молодая мать, которая пыталась через всемирную сеть продать ненужную ей вещь.

С заявлением о преступлении в полицию обратилась 29-летняя жительница поселка Знобь-Новгородское и сообщила, что пыталась через известный Интернет-ресурс продать ненужный ей товар за 150 гривен.

Через некоторое время с ней связалась потенциальная покупательница, которая предложила воспользоваться услугой сайта «доставка», и послала ей ссылку на указанную страницу.

Ничего не подозревая, женщина перешла по указанной ссылке, ввела там данные своей банковской карты, после чего с ее банковского счета исчезло 5700 гривен.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводятся мероприятия по установлению лица аферистки.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой быть очень осторожными при покупке - продаже товара через Интернет, пользоваться исключительно проверенными Интернет-ресурсами, и не переходить по ссылке, которые слишком настойчиво предлагают неизвестные лица, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине накрыли два подпольных колл-центра, работавших на Лёру Сумского
15.09.2021 09:57

На Сумщине накрыли два подпольных колл-центра, работавших на Лёру Сумского

Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух подпольных колл-центров в Сумской области....

На Сумщине фейковые банкиры обогатились за выходные почти на 100 тыс. грн
13.09.2021 10:16

На Сумщине фейковые банкиры обогатились за выходные почти на 100 тыс. грн

Правоохранители разыскивают мошенников, которые обогатились за счет жителей Сумщины почти на 95 000 гривен....

Псевдобанкир обманул роменчанку
10.09.2021 16:21

Псевдобанкир обманул роменчанку

Жертвой телефонного афериста, который во время разговора представился работником банка, стала 50-летняя жительница г. Ромны....

На Сумщине мошенницы выманили у пенсионерки все ее сбережения
10.09.2021 12:12

На Сумщине мошенницы выманили у пенсионерки все ее сбережения

Мошенницы под предлогом обмена денег, обманули пожилую женщину на 26000 гривен....

Конотопчанку обманул псевдобанкир на 14 тыс. грн
09.09.2021 17:57

Конотопчанку обманул псевдобанкир на 14 тыс. грн

Жительница Конотопа потеряла почти четырнадцать тысяч гривен, доверившись незнакомому собеседнику....

Новости

Еще 67 жителей Сумщины подхватили коронавирус
Сегодня 09:08
Полицейские Шостки разыскали 81-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу
Сегодня 16:58
«Желтый уровень» карантина могут установить на Сумщине уже со среды
Сегодня 16:47
В Сумах судятся с предприятием, завезшим ковидные отходы, за 12 млн грн ущерба
Сегодня 16:28
В Сумах отметили Международный день студенческого спорта
Сегодня 16:23
Жительница Сумщины потеряла 5700 грн, поверив онлайн-мошеннице
Сегодня 15:40
В Ахтырке ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 15:30
На Сумщине собирают деньги для спасения 12-летней девочки и ее отца, которые попали в ДТП
Сегодня 14:59
В Шостке жена подрезала домашнего агрессора
Сегодня 14:38
На Сумщине полиция оперативно задержала девушку за убийство собутыльницы
Сегодня 14:35
Ахтырский «Нефтяник» выиграл 4-й матч в аматорском чемпионате
Сегодня 14:25
Без медалей: сумским лыжникам на чемпионате мира выдали неисправные лыжероллеры
Сегодня 13:44
view counter

Статьи

Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
Сегодня 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
Вчера 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Что будет на месте палаток на Центральном рынке Сум?
14.09.2021 20:04
У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
14.09.2021 16:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.