На Сумщине собирают деньги для спасения 12-летней девочки и ее отца, которые попали в ДТП

В «жигулях» была целая семья. 42-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, ее муж и 12-летняя дочь доставлены в больницу, пишет Шостка.инфо.
Девушку зажало на заднем сиденье автомобиля, ее освобождали спасатели.
Вячеслав Цыба сейчас в тяжелом состоянии находится в хирургии, его дочь Снежана в тяжелом состоянии - в реанимационном отделении. Обоим необходимо дорогостоящее лечение.
Педагогический коллектив Перекрестовской школы, в которой учится девушка, объявил сбор средств для спасения девушки.
Номер карты для помощи: 5168757429736715 Цыба Людмила Анатольевна (сестра главы семьи).
В результате ДТП на улице Харьковской травмирован пешеход....
ДТП произошло сегодня, 18 сентября, на ул. Ильинской....
Сегодня дежурное спасательное отделение Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины выезжало на дорожно-транспортное происшествие, которое произошло около 11:55, на автодороге...
Происшествие произошло сегодня, 18 сентября, около 14:40, возле села Кудановка, что на Лебединщине....
В Шосткинском районном управлении полиции сообщают, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило сегодня, 17 сентября, в 14:09....