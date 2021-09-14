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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:59407

На Сумщине собирают деньги для спасения 12-летней девочки и ее отца, которые попали в ДТП

18 сентября на Недригайловщини вблизи с. Курманы на автодороге Киев-Сумы-Юнаковка столкнулись «ВАЗ-2107» и грузовик «Mersedes».

В «жигулях» была целая семья. 42-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, ее муж и 12-летняя дочь доставлены в больницу, пишет Шостка.инфо.

Девушку зажало на заднем сиденье автомобиля, ее освобождали спасатели.

Вячеслав Цыба сейчас в тяжелом состоянии находится в хирургии, его дочь Снежана в тяжелом состоянии - в реанимационном отделении. Обоим необходимо дорогостоящее лечение.

Педагогический коллектив Перекрестовской школы, в которой учится девушка, объявил сбор средств для спасения девушки.

Номер карты для помощи: 5168757429736715 Цыба Людмила Анатольевна (сестра главы семьи).

Общество Дтп Нужна помощь
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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