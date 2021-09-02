На Сумщине полиция оперативно задержала девушку за убийство собутыльницы Меньше часа понадобилось правоохранителям, чтобы разыскать и задержать 21-летнюю жительницу села Мирополье Сумского района, совершившего убийство 53-летней женщины.

19 сентября в полицию поступило сообщение об убийстве 53-летней жительницы села Мирополье Сумского района. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством подразделения.

Правоохранители сразу начали поиски злоумышленницы. И уже меньше чем через час ее нашли оперативники отделения полиции № 2 (Краснополье) совместно с местными пограничниками. Ею оказалась 21-летняя знакомая убитой.

В ходе следствия установлено, что вечером во время распития спиртных напитков между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого 21-летняя девушка, не сдержав агрессии, схватила бутылку и нанесла ею несколько ударов по голове соперницы. Затем взяла веревку и задушила ее. А поняв, что совершил, бросилась наутек.

Сейчас девушку задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту в полиции открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». За содеянное злоумышленницы грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.