Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:25277

Ахтырский «Нефтяник» выиграл 4-й матч в аматорском чемпионате

На выходных прошли матчи 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В группе 2 ахтырский «Нефтяник» дома принимал команду «Єдність» из Плисок с Черниговщины. Игра завершилась уверенной победой хозяев 3:1. Голы забивали: Мряченко (16), Лапин (34, пен.), Васильчено (59) - Рыбак (90).

После 6 туров у «Нефтяника» 13 очков в 5 играх и четвертое место в турнирной таблице.

Спорт ФК Нефтяник Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В чемпионате Сумщины определился чемпион первой лиги
Вчера 08:14

В чемпионате Сумщины определился чемпион первой лиги

18 сентября были сыграны матчи 14-го тура чемпионата области по футболу....

В сумском дерби победили гости
18.09.2021 18:00

В сумском дерби победили гости

Сегодня, 18 сентября, проходят игры 9-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

Сегодня в Тростянце пройдет первое дерби Сумщины (трансляция)
18.09.2021 10:39

Сегодня в Тростянце пройдет первое дерби Сумщины (трансляция)

Сегодня, 18 сентября, пройдут матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

ФК «Сумы» получил 5 голов от лидера
17.09.2021 21:46

ФК «Сумы» получил 5 голов от лидера

Сегодня, 13 сентября, стартовал 9-й тур в чемпионате Украины по футболу во второй лиге....

Липоводолинский «Альянс» учинил разгром в Сумах
17.09.2021 18:26

Липоводолинский «Альянс» учинил разгром в Сумах

Сегодня, 17 сентября, стартовал 9-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге....

Новости

Еще 67 жителей Сумщины подхватили коронавирус
Сегодня 09:08
Полицейские Шостки разыскали 81-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу
Сегодня 16:58
«Желтый уровень» карантина могут установить на Сумщине уже со среды
Сегодня 16:47
В Сумах судятся с предприятием, завезшим ковидные отходы, за 12 млн грн ущерба
Сегодня 16:28
В Сумах отметили Международный день студенческого спорта
Сегодня 16:23
Жительница Сумщины потеряла 5700 грн, поверив онлайн-мошеннице
Сегодня 15:40
В Ахтырке ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 15:30
На Сумщине собирают деньги для спасения 12-летней девочки и ее отца, которые попали в ДТП
Сегодня 14:59
В Шостке жена подрезала домашнего агрессора
Сегодня 14:38
На Сумщине полиция оперативно задержала девушку за убийство собутыльницы
Сегодня 14:35
Ахтырский «Нефтяник» выиграл 4-й матч в аматорском чемпионате
Сегодня 14:25
Без медалей: сумским лыжникам на чемпионате мира выдали неисправные лыжероллеры
Сегодня 13:44
view counter

Статьи

Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
Сегодня 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
Вчера 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Что будет на месте палаток на Центральном рынке Сум?
14.09.2021 20:04
У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
14.09.2021 16:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.