Ахтырский «Нефтяник» выиграл 4-й матч в аматорском чемпионате

В группе 2 ахтырский «Нефтяник» дома принимал команду «Єдність» из Плисок с Черниговщины. Игра завершилась уверенной победой хозяев 3:1. Голы забивали: Мряченко (16), Лапин (34, пен.), Васильчено (59) - Рыбак (90).
После 6 туров у «Нефтяника» 13 очков в 5 играх и четвертое место в турнирной таблице.
18 сентября были сыграны матчи 14-го тура чемпионата области по футболу....
Сегодня, 18 сентября, проходят игры 9-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Сегодня, 18 сентября, пройдут матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Сегодня, 13 сентября, стартовал 9-й тур в чемпионате Украины по футболу во второй лиге....
Сегодня, 17 сентября, стартовал 9-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге....