Ахтырский «Нефтяник» выиграл 4-й матч в аматорском чемпионате На выходных прошли матчи 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В группе 2 ахтырский «Нефтяник» дома принимал команду «Єдність» из Плисок с Черниговщины. Игра завершилась уверенной победой хозяев 3:1. Голы забивали: Мряченко (16), Лапин (34, пен.), Васильчено (59) - Рыбак (90).

После 6 туров у «Нефтяника» 13 очков в 5 играх и четвертое место в турнирной таблице.