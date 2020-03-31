Памятные знаки на месте еврейского гетто и на еврейском кладбище открыли в Белополье

Памятный знак на старом еврейском кладбище в Белополье
Первый — на старом еврейском кладбище, самая старая мацева на котором датируется 1898 годом.
Второй — по инициативе городского совета на месте еврейского гетто Белополья, в котором содержалось 40 евреев перед расстрелом.
В церемонии приняли участие городской голова Белополья Юрий Зарко, раввин Сум и Сумской области Ехиел Левитански, директор Сумской еврейской общины Елизавета Шерстюк, представители местной громады и члены еврейской общины.
Памятные знаки установила еврейская община Сум при финансовой поддержке Объединённой еврейской общины Украины и при поддержке Белопольского городского совета, пишет jewishnews.com.ua.
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