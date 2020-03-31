Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:10406

Памятные знаки на месте еврейского гетто и на еврейском кладбище открыли в Белополье

В Белополье состоялась церемония открытия сразу двух памятных знаков.

Памятный знак на старом еврейском кладбище в Белополье

Первый — на старом еврейском кладбище, самая старая мацева на котором датируется 1898 годом.

Второй — по инициативе городского совета на месте еврейского гетто Белополья, в котором содержалось 40 евреев перед расстрелом.

В церемонии приняли участие городской голова Белополья Юрий Зарко, раввин Сум и Сумской области Ехиел Левитански, директор Сумской еврейской общины Елизавета Шерстюк, представители местной громады и члены еврейской общины.

Памятные знаки установила еврейская община Сум при финансовой поддержке Объединённой еврейской общины Украины и при поддержке Белопольского городского совета, пишет jewishnews.com.ua.

памятный знак на месте еврейского гетто, белополье

 
Раввин Ехиел Левитански у памятного знака на месте бывшего еврейского гетто в Белополье
 
 
Общество Белополье Евреи Памяnный знак
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Белополье перенесли День города
15.09.2021 11:07

В Белополье перенесли День города

В связи с прогнозируемыми дождями в эти выходные мэр Белополья Юрий Зарко перенес празднование Дня города на 25 сентября....

21.04.2020 10:15

На Сумщине начали травить женщину, у которой безосновательно подозревают коронавирус

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Белополья Юрий Зарко....

Кто заболел коронавирусом в Белополье?
19.04.2020 13:43

Кто заболел коронавирусом в Белополье?

О новом случае заражения коронавирусом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Белополья Юрий Зарко....

В Белополье будут продавать освященные паски
14.04.2020 08:33

В Белополье будут продавать освященные паски

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Белополья Юрий Зарко....

В Белополье первое подозрение на коронавирус
31.03.2020 09:00

В Белополье первое подозрение на коронавирус

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Белополья Юрий Зарко....

Новости

Еще 67 жителей Сумщины подхватили коронавирус
Сегодня 09:08
Полицейские Шостки разыскали 81-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу
Сегодня 16:58
«Желтый уровень» карантина могут установить на Сумщине уже со среды
Сегодня 16:47
В Сумах судятся с предприятием, завезшим ковидные отходы, за 12 млн грн ущерба
Сегодня 16:28
В Сумах отметили Международный день студенческого спорта
Сегодня 16:23
Жительница Сумщины потеряла 5700 грн, поверив онлайн-мошеннице
Сегодня 15:40
В Ахтырке ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 15:30
На Сумщине собирают деньги для спасения 12-летней девочки и ее отца, которые попали в ДТП
Сегодня 14:59
В Шостке жена подрезала домашнего агрессора
Сегодня 14:38
На Сумщине полиция оперативно задержала девушку за убийство собутыльницы
Сегодня 14:35
Ахтырский «Нефтяник» выиграл 4-й матч в аматорском чемпионате
Сегодня 14:25
Без медалей: сумским лыжникам на чемпионате мира выдали неисправные лыжероллеры
Сегодня 13:44
view counter

Статьи

Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
Сегодня 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
Вчера 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Что будет на месте палаток на Центральном рынке Сум?
14.09.2021 20:04
У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
14.09.2021 16:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.