Памятные знаки на месте еврейского гетто и на еврейском кладбище открыли в Белополье В Белополье состоялась церемония открытия сразу двух памятных знаков.

Памятный знак на старом еврейском кладбище в Белополье

Первый — на старом еврейском кладбище, самая старая мацева на котором датируется 1898 годом.

Второй — по инициативе городского совета на месте еврейского гетто Белополья, в котором содержалось 40 евреев перед расстрелом.

В церемонии приняли участие городской голова Белополья Юрий Зарко, раввин Сум и Сумской области Ехиел Левитански, директор Сумской еврейской общины Елизавета Шерстюк, представители местной громады и члены еврейской общины.

Памятные знаки установила еврейская община Сум при финансовой поддержке Объединённой еврейской общины Украины и при поддержке Белопольского городского совета, пишет jewishnews.com.ua.

Раввин Ехиел Левитански у памятного знака на месте бывшего еврейского гетто в Белополье