Без медалей: сумским лыжникам на чемпионате мира выдали неисправные лыжероллеры

Финальную гонку прокомментировала старший тренер сборной команды Украины по лыжным гонкам Лада Нестеренко:
«Сегодня позаклинивали лыжероллеры, которые выдавали организаторы. Некоторые наши спортсмены даже не завершили дистанцию. Из-за неисправного инвентарь были падения.
У юниоров Александр Лисогор финишировал 4-м, Владимир Аксюта – 5-м, юниорка Марианна Сегляник – 6-й, однако сломала палку и 1 км ехала в подъем со сломанной палкой. У женщин Валентина Каминская часть трассы ехала на одном лыжероллерах, представительницы Сумщины Марина Анцибор и Юлия Кроль падали из-за того, что заклинивало роллеры.
В мужской группе смогли финишировать только наш Алексей Красовский – 6-е место, у которого тоже за 100 метров до финиша были проблемы с инвентарем, у Виталия Ильченко вообще колесо с роллера отлетело, но организаторы успели заменить лыжероллеры.
В общем обошлось без серьезных травм. В моей спортивной практике такой прокол на соревнованиях такого уровня впервые. Кстати, у многих команд, кроме итальянских спортсменов, были такие проблемы, и это очень странно».
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