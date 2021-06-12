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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:44363

Без медалей: сумским лыжникам на чемпионате мира выдали неисправные лыжероллеры

19 сентября массовым стартом завершился чемпионат мира по лыжероллерам, который проходил Валь ди Фемме (Италия).

Финальную гонку прокомментировала старший тренер сборной команды Украины по лыжным гонкам Лада Нестеренко:

«Сегодня позаклинивали лыжероллеры, которые выдавали организаторы. Некоторые наши спортсмены даже не завершили дистанцию. Из-за неисправного инвентарь были падения.

У юниоров Александр Лисогор финишировал 4-м, Владимир Аксюта – 5-м, юниорка Марианна Сегляник – 6-й, однако сломала палку и 1 км ехала в подъем со сломанной палкой. У женщин Валентина Каминская часть трассы ехала на одном лыжероллерах, представительницы Сумщины Марина Анцибор и Юлия Кроль падали из-за того, что заклинивало роллеры.

В мужской группе смогли финишировать только наш Алексей Красовский – 6-е место, у которого тоже за 100 метров до финиша были проблемы с инвентарем, у Виталия Ильченко вообще колесо с роллера отлетело, но организаторы успели заменить лыжероллеры.

В общем обошлось без серьезных травм. В моей спортивной практике такой прокол на соревнованиях такого уровня впервые. Кстати, у многих команд, кроме итальянских спортсменов, были такие проблемы, и это очень странно».

Спорт Лыжероллеры
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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