За неделю на Сумщине зарегистрировано 994 опасных событий

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 79 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 25 зданий, 2 единицы автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму 4 млн. 35 тыс. грн.
Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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