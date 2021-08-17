За неделю на Сумщине зарегистрировано 994 опасных событий В результате пожаров травмировано 2 человека, случаев гибели на пожарах не зарегистрированы. Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий и 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 79 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 25 зданий, 2 единицы автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму 4 млн. 35 тыс. грн. Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.