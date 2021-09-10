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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские ветераны с медалями

16-17 сентября в Днепре состоялся чемпионат Украины среди ветеранов и Всеукраинские игры памяти М.М.Бакы среди мастеров.

Ветераны Сумщины попробовали свои силы и завоевали следующие результаты:

«золото» - Рябчинский Генадий и Острый Юрий;

«серебро» - Смоленко Игорь, Кальченко Дмитрий, Могилка Сергей и Артюх Александр.

Спорт Дзюдо
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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