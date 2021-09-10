Сумские ветераны с медалями

Ветераны Сумщины попробовали свои силы и завоевали следующие результаты:
«золото» - Рябчинский Генадий и Острый Юрий;
«серебро» - Смоленко Игорь, Кальченко Дмитрий, Могилка Сергей и Артюх Александр.
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