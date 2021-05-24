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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:16293

В Сумах за неделю госпитализировано 70 детей с ОРВИ

Об этом сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1262 случаев заболевания ОРВИ (неделей ранее 1115), что на 11,6% больше, чем за предыдущую неделю. 62% заболевших – дети. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 478 на 100 тыс. населения при круглогодичном 655,3. Госпитализированы на прошлой неделе 151 житель города (неделей ранее 96) – это почти 12% от всех заболевших, среди них 70 детей.

Общество ОРВИ
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