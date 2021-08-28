В Ромнах спасатели достали кота из колодца

В 13.00 обратились жители города Ромны и сообщили, что в колодец упал их любимец кот Роки. На место происшествия выехало дежурное спасательное отделение. По прибытию, один из спасателей спустился в колодец и достал животное из ловушки. Питомца передали владельцам, которые искренне поблагодарили спасателей.
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