В Ромнах спасатели достали кота из колодца 19 сентября спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины пришли на помощь братьям нашим меньшим.

В 13.00 обратились жители города Ромны и сообщили, что в колодец упал их любимец кот Роки. На место происшествия выехало дежурное спасательное отделение. По прибытию, один из спасателей спустился в колодец и достал животное из ловушки. Питомца передали владельцам, которые искренне поблагодарили спасателей.