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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ромнах спасатели достали кота из колодца

19 сентября спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины пришли на помощь братьям нашим меньшим.

В 13.00 обратились жители города Ромны и сообщили, что в колодец упал их любимец кот Роки. На место происшествия выехало дежурное спасательное отделение. По прибытию, один из спасателей спустился в колодец и достал животное из ловушки. Питомца передали владельцам, которые искренне поблагодарили спасателей.

Общество Спасатели
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