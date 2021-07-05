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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ахтырке будут судить наркодилера

До 15 лет лишения свободы грозит ахтырчанину, который организовал наркоторговлю в крупном размере.

Ахтырской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего парня, который организовал в г. Ахтырка наркоторговлю в крупных размерах (ч. 2 и ч. 3 ст. 307, ч. 1 и ч. 2 ст. 306 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый через один из мессенджеров получал заказ на опасные психотропные вещества PVP и амфетамин, выставлял счет, а после онлайн оплаты делал закладки, сбрасывая заказчику координаты.

Задержали наркоторговца 15 апреля 2021 года после раскладки очередной партии. Во время санкционированного обыска у задержанного обнаружено пакет с порошкообразным веществом и 20 тыс. грн. По месту его жительства обнаружено 20 зип-пакетов с психотропными веществами PVP и амфетамин. Более того, в почтовом отделении изъято посылку с PVP общей массой около 50 г, которую заказал задержанный.

Вместе с тем, обвиняемый использовал средства, полученные от незаконного оборота психотропных веществ, для дальнейшей преступной деятельности. Напоминаем, до этого молодого уже задерживали правоохранители во время сбыта наркотиков, по ходатайству прокуратуры он был взят под стражу, однако был освобожден, поскольку уплатил 100 тыс. грн залога. Находясь под залогом, продолжил свою преступную деятельность.

Сейчас молодой человек находится под стражей. Дело назначено к рассмотрению по существу. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Противоправные действия прекращено сотрудниками Управления по борьбе с наркопреступностью совместно с Ахтырским райотделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Наркодилер
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